Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerinde, İtalya'nın Ankara Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İtalya Başbakanı Draghi'nin sözlerine tepki gecikmedi.

Çelik: İtalya Başbakanı tam bir siyasi cehaletle konuşuyor

TRT Haber'e konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa'nın temel meselelerini çözemeyenler Erdoğan düşmanlığıyla, Türkiye düşmanlığıyla bunu kapatabileceklerini zannediyorlar. Sürekli olarak neredeyse bu siyasetçilerin hepsinin ortak ajandası bu şekilde gerçekleşiyor. Ben Avrupa Birliği Bakanıyken, o zamanki Avrupa Parlamentosu Başkanı, 'Cumhurbaşkanımızı ne kadar çok sevdiğini, onu örnek aldığını, onun konuşmalarını okuyarak, siyasi söylemini, siyasi hitabetini geliştirmeye çalıştığını söylemişti. Ben oradan çıktım Türkiye’ye geldim. Ertesi gün ekranda aynı kişiyi izliyorum. "Erdoğan diktatördür" diye konuşmuş.

Bu ikiyüzlülük artık oradaki gündelik siyasetin bir parçası haline gelmeye başlamış. AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı, heyetler arasında diplomatik protokol krizini Türkiye'ye yansıtıyorlar. Oradan da tutmuş Cumhurbaşkanımıza haddini aşan bir şekilde "diktatör" diyor. Ne faşizm ne diktatörlük bizim kültürümüzde yok. İtalya Başbakanı tam bir siyasi cehaletle konuşuyor.

İbrahim Kalın: Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz."

Bakan Çavuşoğlu: Hadsiz ifadelerini iade ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, da İtalya Başbakanı Draghi'nin Erdoğan hakkındaki sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz."

Numan Kurtulmuş: Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."