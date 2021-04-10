İstanbul'da yaşayan Selma ve Ercüment Yeşilova çifti, geçen kasım ayında koronavirüse yakalandı. 9 ay 5 günlük hamile olan ve doğumuna kısa bir süre kalan Selma Yeşilova'nın hastalığın 5'inci gününde sancıları başladı.

Koronavirüs pozitif olduğu için doğum yapmaktan korkan ve bebeği için endişelenen genç anne adayı, önce hastaneyi aradı. Hekimler özel tedbirlerle doğumun gerçekleşebileceğini söyledi. Sezaryene alınan genç kadın, Tuna adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası testleri yapılan Tuna bebek, koronavirüs negatif çıksa da aile 15 gün boyunca karantinada kaldı.

Lohusalık sürecini yardıma en ihtiyacı olan dönemde ailesinden uzakta geçirdiğini anlatan Selma Yeşilova, yaşadığı zorlukları anlattı.

"Çekirdek aile şeklinde 15 gün karantinada kaldık"

Bu süreçte gerçekten çok korktum diyen Selma Yeşilova, “Aslında çok olumlu şeyler okudum ama yine de kontrol edilebilir bir kaygı seviyesi değildi. Doğum sonrası da aynı korkuları yaşadım. Karantina sürecimiz oldu, bebeğim, eşim ve ben çekirdek aile şeklinde 15 gün karantinada kaldık. Herkesin annesi, kardeşi ile geçirdiği lohusalık sürecini biz yalnız kalmak zorundaydık. Bu psikoloji de ayrı bir zorluktu. Ama her şey geçti ve hepimiz şu anda iyiyiz" diye konuştu.

Bebeğin testi negatif çıktığı halde 10 gün hastanede gözetimde tutuldu

Tuna bebeğe doğar doğmaz test yapıldığını anlatan anne Yeşilova, “Koronavirüs testi negatif çıktı. Maskemizi 15 gün boyunca aynı ev içinde hiç çıkarmadık. Doğum sonrası bebeğim 1 aylıkken burun tıkanması, ateş şikayetiyle hastaneye başvurduk. 10 gün hastanede kaldı. Aslında koronavirüs testi tekrar yapıldı. Yine negatif çıktı. Ancak koronavirüs nedeniyle semptomları bu şekilde gelişti. Şu anda çok iyi ama herhangi bir şeyi kalmadı" dedi.

"Günde 5-6 telefon alıyoruz"

Annenin doğum sonrası ateşinin yüksek olduğunu hatırlatan Op. Dr. Mine Fisun Ergül, koronavirüs testi pozitif olan anne adayları için şu uyarılarda bulundu:

“Her gün en az 5-6 telefon alıyoruz. 'Takipli hastanızız, koronavirüs tanısı aldık diye çok telefon geliyor. Temaslı olan anne adayları da kaygıyla bizi arıyor. Acil bir durum gelişmediği müddetçe karantina sürelerini tam doldurmaları gerektiğini söylüyoruz.

Eğer oldu da annenin acil bir durumu gelişir, ağrısı olursa mutlaka bizi bilgilendirerek hastane kabulünü yapıyoruz. Anne adayları koronavirüse yakalandıysa eğer korkmasınlar. Doğum sağlıklı şekilde gerçekleşiyor. Ama tedbir almak daha önemli. Birincisi bu süreçte gebeye aşı yapmıyoruz. İkincisi de gebe koronavirüse yakalandığında anne hayatını tehdit eden boyuta gelmediği sürece anne koronavirüs ilacı kullanmıyor."