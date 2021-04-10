Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımdaki hurdalık araçların bulunduğu geri dönüşüm alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]