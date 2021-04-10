Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İkizler aynı gün koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde ikiz kardeşler 58 yaşındaki Ayşe Demirel ve Şeyda Berber, aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti.
Alanya'da yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Aynı hastanede tedavi gören kardeşler, durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.
Aynı gün hayatlarını kaybettiler
Kardeşlerden 2 erkek çocuk annesi Ayşe Demirel dün saat 16.00 sıralarında, 2 kız çocuk annesi Şeyda Berber ise 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Şeyda Berber'in koronavirüsün yanı sıra kanser tedavisi gördüğü belirtildi.
İkiz kız kardeşlerin aynı gün ölümü sevenleri ve yakınlarını üzüntüye boğdu.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
FETÖ'nün taktik ve sahtekarlıkları tek tek ortaya çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz