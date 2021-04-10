Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
Bölgede kar yağışlarının, kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 santimetre, yükseklerde 20-40 santimetre) olmak üzere sürmesi tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı da bekleniyor.
Kar nedeniyle buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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