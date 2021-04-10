Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile sağlık başta olmak üzere iş, eğitim ve kültür hayatının yanı sıra dini hayat da derinden etkilendi.

Türkiye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında geçen yıl camilerde teravih ve bayram namazları kılınamadı, mukabele geleneği sürdürülemedi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Fitre miktarı 28 lira

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.

Ramazan öncesi camilerde dezenfeksiyon yapıldı

Camilerde ramazan için hazırlıklar sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde dezenfeksiyon, bahçelerinde de temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Bu yıl ramazan pidesi il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında satılacak. Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya'da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon’da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.

Hırka-i Şerif bu ramazanda da ziyarete kapalı olacak

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

On bir ayın sultanı ramazanda binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen ramazanda olduğu gibi bu yıl da ziyaret edilemeyecek.