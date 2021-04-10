Konya-Aksaray karayolunda 2 ayrı kaza yaşandı.

Özkan A. idaresindeki 35 Z 5305 plakalı tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 40. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 34 kişi, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tur otobüsünün, yolculara İç Anadolu'daki tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi amacıyla İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.

Bu arada, tur otobüsünün tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı öne sürüldü.

Bir kaza daha: 1 ölü 12 yaralı

Diğer kaza ise karayolunun 17. kilometresinde yaşandı.

Cavit Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tur otobüsünün Antalya'dan Kapadokya bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.