Dün akşam saatlerinde İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve tedbir amaçlı çevresindeki 21 binada oturanları tahliye etti.

Bina sakinleri misafirhanelere yerleştirildi

Polis ekipleri, evlerinden tahliye edilip konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşları, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirdi.

İnşaatın müteahhidi ile kepçe operatörü gözaltına alındı.

Binanın yıkımına başlandı

Çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. Çevrede tedbir alındı, bina vinçlerle desteklendi.

Ekiplerin incelemesi sonucu bina yukarıdan makaslanarak yıkılmaya başlandı.

Bakan Soylu olay yerinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da çökme tehlikesi bulunan 8 katlı binaya dair açıklama yaptı. https://t.co/hNftvAiX3m pic.twitter.com/aWzV1U7QaE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2021

Dün gece de olay yerine giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmaları yakından takip ediyor.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimleri ve Bakan Murat Kurum ile konuya ilişkin sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

Binada yaşayan vatandaşların gece tahliye edildiğini kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Çevredeki binalara hasar verip vermeyeceği 'bina tıraşlanırken, makaslanırken ne kadar dayanıklılık göstereceğine bağlı' diyor teknik arkadaşlar. Genel müdürlerimiz, AFAD Başkanımız buradaydı. Tekrar gelecekler, Çankaya Belediyesinin yöneticileri de buradaydı. Birlikte değerlendirmeyle bir karar alındı, yıkımın nasıl ve ne şekilde yapılabileceği. Çünkü etrafında evler var. Doğal gazları ilk anda kesildi. Su tesisatları varmış su kanallarından gelen. Su borularından gelenler de kesildi şimdi başlayacaklar."

"Kimin hatası varsa adımlar atılacak"

Gece, Ankara Valisi Vasip Şahin ile de değerlendirme yaptıklarına işaret eden Soylu, binanın müteahhidinin gözaltına alınıp alınmadığının sorulması üzerine, "O usul yürüyor, kimin eksiği var kimin hatası varsa elbette ki bu konudaki adımlar atılacaktır. Önce şu karşı karşıya kaldığımız riskli durumu bir değerlendirdik. Diğer mesele hukuk olarak da yürüyor." dedi.