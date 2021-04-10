Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tazesi 250, kurusu 1000 liraya satılıyor
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanda doğal yollarla yetişen kuzugöbeği mantarı bölge halkının geçim kaynağı oldu. Kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu 250 liradan, kurusunun kilosu ise bin liradan alıcı buluyor.
Kuzugöbeği mantarı Gülnar ilçesinde vatandaşların geçim kaynağı oldu. Her yıl nisan ve mayıs aylarında çıkan kuzugöbeği mantarının tazesi 250 liradan, kurusu ise 1000 liraya kadar alıcı buluyor.
Vücut direncini arttırdığı kan basıncını düzenleyen etkileri olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı, mangalda, yumurtalı, kavurma, sote olarak tüketiliyor. Kurusu ise önce haşlanıp ardından tüketilebiliyor.
"Hem lezzetli hem değerli"
Ormanda kuzugöbeği mantarı toplayan Durali Işık, "Kuzugöbeği mantarı bahar aylarının gelişi ile ormanda çıkmaya başlar. Bizim için bir gelir kapısı oldu. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de mantar topluyoruz. Hem çok lezzetli, hem de değerli bir mantar" dedi.
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