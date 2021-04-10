Pozantı Akçatekir rampası Vali Çeşmesi mevkisinde bir tır ile otomobil çarpıştı.

Kar yağışının da etkili olduğu bölgede, kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti ulaşıma kapandı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Otoyolda, küreme ve tuzlama çalışmaları da sürüyor.