Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana-Ankara Otoyolu tek yönde ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Adana-Ankara Otoyolu'nun Adana istikameti trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.
Pozantı Akçatekir rampası Vali Çeşmesi mevkisinde bir tır ile otomobil çarpıştı.
Kar yağışının da etkili olduğu bölgede, kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti ulaşıma kapandı.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Otoyolda, küreme ve tuzlama çalışmaları da sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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