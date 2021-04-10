Polis Haftası nedeniyle hazırlanan klipler hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Sivas emniyeti, polisleri bir kızın gözünden anlattı. Kars emniyeti ise hazırladığı klipte, polis olan oğlunu görev yerine uğurlayan anneyi ekrana taşıdı.

Asılsız ihbarlarla polislere sürpriz yapıldı

Polis haftası kutlamaları, ilginç görüntülere de sahne oldu. Erzurum'un Hınıs ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde öğrenciler, polise kavga ihbarında bulundu.

Okula gelen polisler, kavga yerine sürprizle karşılaştı.

Bayburt'ta ise ihbara gelen polis ekibini, Türk Kızılay gönüllüleri çiçek ve konfeti ile karşıladı.

Polis araçlarından korkan Sena'ya polis, hediyelerle gitti

Kırıkkale'de yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Sena Nur Çakıroğlu, polis ve polis araçlarından çok korkuyordu.

Durumu öğrenen polisler, genç kızı evinde ziyaret etti. Hediyelerini alan down sendromlu kız hem korkusunu yendi hem de mutlu oldu.