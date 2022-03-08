Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 05:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de balıkçı barınakları alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Silivri'de Dalgakıran Balıkçı Barınaklarında çıkan yangında 12 barınak kullanılamaz hale geldi.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi sahil kısmında bulunan Dalgakıran Balıkçı Barınaklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ardından soğutma işlemi yapıldı.
Yangında 12 barınak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın sırasında barınaklarda kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangını haber alıp olay yerine gelen balıkçılardan bazılarının gözyaşına hakim olamadığı görülürken, bazı balıkçılar, barakalarda bulunan balık ağlarını ve malzemelerini dışarı çıkardı.
Etiketler: İstanbul Yangın Balıkçılık
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