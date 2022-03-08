Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Şubat'ta Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

24 Şubat'ta yakalanmışlardı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 24 Şubat'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütsel toplantı ve sohbet düzenledikleri, eğitim verdikleri öne sürülen biri Suriyeli 29 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerindeki aramada çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.