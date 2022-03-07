Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksim metro istasyonu yarın kapatılacak
[Fotoğraf: AA]
Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının yarın 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır."
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 7, 2022
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
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