Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı. 1 kişi gözaltına alındı
Göreve giden polis aracı ile Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kontrolden çıkan polis aracı, karşı yolun kaldırımında durdu.
Kazada yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, meslektaşlarını yalnız bırakmadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya Polis
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