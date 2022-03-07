Hurdacılık yapan Abdullah Şık’ın Antalya Muratpaşa'daki deposunda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yanıcı maddelerin bulunduğu depodaki alevler yandaki eve ve bahçedeki araca sıçradı.

Evde bulunan Abdullah Şık köpeğini alarak dışarı çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Depo ile eve itfaiye ekipleri farklı noktalardan müdahalede bulundu.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda tamamen söndürdü. Depodaki hurda beyaz eşyalar ile kamyonet tamamen yandı. Ahşap evde de büyük hasar oluştu.

"Çocuklar 'ev yanıyor' diye bağırdı"

Yangını çocukların haber vermesiyle fark ettiğini dile getiren Abdullah Şık, “Akşam saatlerinde televizyon izlerken çocuklar bağırmaya başladı, ‘Ev yanıyor, ev yanıyor’ diye. Köpeğimle kendimi dışarıya zor attım” dedi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.