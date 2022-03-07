İstanbul'da evsizler otellerde misafir ediliyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 815 evsizin otellerde misafir edildiğini açıkladı.
İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu soğuk hava dalgası sırasında evsizlerin şehirdeki otellerde misafir edileceğini açıkladı:
"Değerli İstanbullular, şehrimizde bugün itibarıyla 815 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Lütfen sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim."
Değerli #İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 7, 2022
Şehrimizde bugün itibarıyla
evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz.
Yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor.
Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi
112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim. #KimseDışarıdaKalmasın pic.twitter.com/dfCb9D0qT7
- 21:15
- 21:11
- 21:02
- 21:15
- 21:15