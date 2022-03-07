Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Pendik'te atık yağlardan mazot üretilen bir tesise düzenlenen baskında 35 ton kaçak mazot ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde takibe aldıkları bir tesise baskın düzenledi.
Yapılan incelemelerde atık yağların bu tesiste işlenerek mazota dönüştürüldüğü ve üretilen mazotun tır parklarında satıldığı öğrenildi.
Operasyonda 30 ton kaçak mazot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Tesisin önünde park halinde bulunan bir araçta da tır parklarında satılmak üzere bekletilen 5 ton kaçak mazot bulundu.
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