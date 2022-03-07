İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde takibe aldıkları bir tesise baskın düzenledi.

Yapılan incelemelerde atık yağların bu tesiste işlenerek mazota dönüştürüldüğü ve üretilen mazotun tır parklarında satıldığı öğrenildi.

Operasyonda 30 ton kaçak mazot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tesisin önünde park halinde bulunan bir araçta da tır parklarında satılmak üzere bekletilen 5 ton kaçak mazot bulundu.