Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon kasasından 70 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA]
Van'da jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü tutuklandı.
Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında sebze kasalarının arkasına gizlenmiş yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Gözaltına alınan kamyon şoförü M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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