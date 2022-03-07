Kalehisar Köyü'nde, amcası Ebubekir A. ile tartışan Doğukan A., dayısı Mehmet Ali Ö. ile birlikte amcasının evine gitti.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silahlarla ateş etti.

Mehmet Ali Ö., yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Ebubekir A. ayaklarından, Doğukan A. ise kolundan yaralandı.

Köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Ali Ö.'nün durumu ciddiyetini koruyor.