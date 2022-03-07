Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kişi hayatını kaybetti.
C.G. idaresindeki otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bayatlı Sitesi önünde, yolun karşısına geçmek isteyen Hülya Börcek’e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Börcek, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.
Sürücü C.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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