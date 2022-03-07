Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Bölgede etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Sürücüler, kar yağışı nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.
Kara yolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.
Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Muş'ta nehre düşen lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz