Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında ölüm ve yaralanmalara neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla 1-7 Mart'ta havadan ve karadan denetimler gerçekleştirdi.

72 bin araç ve kişinin sorgusu yapıldı

Kent genelinde 72 bin araç ve kişinin sorgusunu yapan ekipler, 1350 sürücüye idari para cezaları uyguladı, 220 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 60 sürücünün sürücü belgelerine geçici olarak el konuldu.

Kontrollerde ayrıca Kaş ve Döşemealtı ilçelerinde hırsızlık yapan 6 şüpheli, çaldıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Alanya ve Korkuteli ilçelerinde de çalıntı kaydı bulunan ve gümrük süresi dolan 6 araçla ilgili işlem yapıldı.