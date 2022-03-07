İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Yerlikaya, paylaşımına Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin soğuk ve yağışlı havaya ilişkin açıklamasını ekledi.

Kıymetli Hemşehrilerim

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre #İstanbul’da



9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur

Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli KAR yağışı beklenmektedir



Oluşabilecek olumsuzluklara karşı TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM‼️ pic.twitter.com/ikyWprk5wy