Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi’nde meydana gelen olayda, evinden çıkan Ramazan Tutal, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tutal kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Tutal, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tutal’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.