Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direksiyon başında kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Nevşehir'de, aracına bindiği sırada direksiyon başında kalp krizi geçiren 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Sümer Mahallesi'ndeki ikametinin önünde bulunan aracına binen A.İ., birden fenalaştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen 70 yaşındaki adamı kurtaramadı.
Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı adamın cenazesinin yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler: Nevşehir
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