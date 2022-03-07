Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosiklet sürücü, köprü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske taktı.

Plakadaki cerrahi maskeyi gören bir başka sürücü de cep telefonuyla kural tanımaz sürücüyü kayda aldı.

Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması da dikkati çekti. Avrupa Yakası'na geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.