Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köprü ücretini ödememek için plakayı maskeyle kapattılar
[Fotoğraf: DHA]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosiklet sürücü, köprü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske taktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosiklet sürücü, köprü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske taktı.
Plakadaki cerrahi maskeyi gören bir başka sürücü de cep telefonuyla kural tanımaz sürücüyü kayda aldı.
Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması da dikkati çekti. Avrupa Yakası'na geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.
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