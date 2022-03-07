İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, iki kadının tesettürlü oldukları gerekçesiyle bir restorana alınmamasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler incelendi.

Başsavcılık, sosyal medyada da tepki çeken olayla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddedeki "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.

Beşiktaş'ta 5 Mart'ta gittikleri bir restorana tesettürlü oldukları gerekçesiyle alınmadıklarını iddia eden iki kadın, olaya ilişkin cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Görüntülerde, restoran yetkililerin kadınlara, "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" demesi yer aldı.