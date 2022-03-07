Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aksu çiftliğinde ekili 1084 dekarlık buğday tarlasına getirilen 3 zirai insansız hava aracına katı gübre konuldu.

Üniversite öğrencilerinin de hazır bulunduğu uygulamada, insansız hava araçlarıyla gübreleme gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

"Dronlar arazinin uygun olmadığı yerlerde gübreleme yapmamıza imkan sağlıyor"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, özellikle buğdayda azotlu gübrelerin verimi etkilediğini söyledi.

Aşırı yağışların bu yıl traktörle zamanında gübre uygulamasına izin vermediğini dile getiren Erkan, "Türkiye'de ilk kez insansız hava araçlarıyla granül gübre uygulamasını Antalya'dan başlattık. Dronlar arazinin uygun olmadığı yerlerde gübreleme yapmamıza imkan sağlıyor. Böylece verimde önemli artış sağlıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izleri verimi olumsuz etkiliyor"

Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izlerinin verimi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Erkan, insansız hava araçlarıyla yapılan gübrelemenin araziden bağımsız olduğu için bu tür olumsuzlukların önüne geçildiğini vurguladı.

Erkan, Türkiye'nin birçok bölgesinde tarımda insansız hava araçlarının kullanıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Hem yağışın getirdiği olumsuzluklar, hem de traktörün izlerinin etkisini ortadan kaldırmak için gübrelemede insansız hava aracı kullanmak önemli. Biz de Aksu'daki 1084 dekarlık arazimizde hem Türkiye’de hem de üniversitemizde ilk olan bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz."