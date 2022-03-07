Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun Beyazkule mevkii yakınlarında askeri araç devrildi.
Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı.
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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