Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da balıkçılara "poyraz" engeli
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da balıkçılar, poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor. Zorunlu paydosu devam eden balıkçılar, ağlarının onarım ve tamirat işleriyle uğraşıyor.
Teknelerini Süleymanpaşa balıkçı barınağına bağlayan balıkçılar, ağlarının onarım ve tamirat işleri için mesai harcıyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini sürdürdüğünü söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Pehlivanoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Hava 2-3 gündür sert esiyor. Balıkçı arkadaşlar mecburen limanda bekliyor. Birkaç gün böyle devam edecek gibi görünüyor. Bu sırada balıkçı arkadaşlar teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacak. Havanın düzelmesinin ardından yeniden küçük tekne balıkçıları karides avcılığına gidecek. Bunun yanında tekir, istavrit gibi balıklar da ağlara takılmaya devam ediyor."
Etiketler: Tekirdağ Balıkçılık
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