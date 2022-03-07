Teknelerini Süleymanpaşa balıkçı barınağına bağlayan balıkçılar, ağlarının onarım ve tamirat işleri için mesai harcıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

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Pehlivanoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Hava 2-3 gündür sert esiyor. Balıkçı arkadaşlar mecburen limanda bekliyor. Birkaç gün böyle devam edecek gibi görünüyor. Bu sırada balıkçı arkadaşlar teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacak. Havanın düzelmesinin ardından yeniden küçük tekne balıkçıları karides avcılığına gidecek. Bunun yanında tekir, istavrit gibi balıklar da ağlara takılmaya devam ediyor."