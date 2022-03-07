Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi sınırda yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ö.'yü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Etiketler: Edirne PKK/KCK Terörle Mücadele
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