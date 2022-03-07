AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.

Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistem nedeni ile halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0 derecenin altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları oluşabilir

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması nedeniyle ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.