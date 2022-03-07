YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, gerekli belgelerle 18 Mart Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, YÖK'e posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.