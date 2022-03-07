Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 18 Şubat'tan bu yana 46 ilde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik düzenlendi.

Bu etkinlikler sırasında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı hareket eden 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ve 8 Mart tarihinde de etkinlikler, aynı şekilde 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Bu konu ile ilgili etkinliklerin yasal zeminde ve belirlenen yerlerde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."