Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İşçi servis otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde işçi servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, işçi servis otobüsü ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye arabası devrildi
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi de hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, kaza yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:58
- 12:01
- 11:49
- 11:46
- 12:08
Sıradaki Haber
Yüzüne kimyasal madde atılan kadın: Korkmadan sokakta yürümek istiyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz