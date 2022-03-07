Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, işçi servis otobüsü ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye arabası devrildi

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi de hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kaza yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.