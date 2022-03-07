Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da düğün konvoyu trafikte araçlarını durdurup oynadılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da düğün konvoyu yapan bir grup otomobillerinden inerek, yolun ortasında oynamaya başladı. Konvoydakilerin trafiği kapatarak oynadığı anlar kameraya da yansıdı.
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde dün, düğün konvoyu yapan bir grup, otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı.
Konvoydakiler otomobillerinden inerek, müzik eşliğinde oynamaya başladı. Bir süre devam eden eğlence nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.
O anlar konvoydaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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