Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Karakol Mahallesi'nde metruk binada yakalanan H.İ. ve E.B'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Sakıp Beygo Caddesi'nde dur ihtarına uymayarak kaçan R.İ'nin yere attığı kağıdın içinde uyuşturucu içmek için kullanılan şişe ve eroin bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
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