Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de otomobilde sahte 138 bin 250 dolar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de otomobilde yapılan aramada sahte 138 bin 250 dolar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurdu.
Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, alınan kararla araçta yaptıkları aramada sahte olduğu belirlenen 138 bin 250 dolar ele geçirdi.
Şüpheli sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne Sahte Para Dolar
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