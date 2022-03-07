İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, silaha ait 2 şarjör, 352 fişek, 6 ruhsatsız tabanca, 38,95 gram uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 21 bin 721 paket sigara, 1406 kilogram çay, 6 cep telefonu, 14 akıllı saat, 16 çift ayakkabı, 2 bin 155 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.