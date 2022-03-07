Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, silaha ait 2 şarjör, 352 fişek, 6 ruhsatsız tabanca, 38,95 gram uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 21 bin 721 paket sigara, 1406 kilogram çay, 6 cep telefonu, 14 akıllı saat, 16 çift ayakkabı, 2 bin 155 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara Terör Örgütü Uyuşturucu
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