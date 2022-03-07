Türkiye baharın ilk ayına kar yağışı ile girdi. Yağışlı hava yeni haftada da yurt genelinde etkili olacak.

Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu diğer yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur, yer yer sağanak şeklinde olacak.

Salı günü, ülke genelinin tamamında yağış beklenirken, yağışlar iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da da önümüzdeki günlerde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olması tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte megakentte kar yağışı da yer yer etkili olacak.

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, perşembe gününden itibaren İstanbul'un başta kuzey çevrelerinde olmak üzere kent genelinde kar yağışının etkili olabileceğini söyledi.

5 gün kar etkili olacak

Yağışlarla birlikte hava sıcaklarının da azalması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren gelecek hafta pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıklarla İstanbul'da etkili olacağı belirtiliyor.

Bu hafta cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların eksi derecelere kadar düşmesinin beklendiğini ifade eden Çelik, "Balkanlar ve Karadeniz üzerinden Sibirya kaynaklı bir soğuk hava kütlesi güneye doğru hareket edecek" dedi.

Kar fırtınası mı geliyor?

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden Sibirya kaynaklı bir soğuk hava kütlesinin güneye doğru hareket edeceğini söyledi.

İstanbul da Karadeniz üzerinden gelen şiddetli rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışının etkisi altında kalacak. Çelik, "Sistem olarak yoğun bir kar bekleniyor" dedi.

Gelecek hafta hava nasıl olacak?

Gelecek hafta salı gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 4-5 derece kademeli şekilde artacak.

Hafta ortasından itibaren soğuk havanın İstanbul'u terk edeceği sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

AKOM uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını duyurdu.

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması nedeniyle ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.