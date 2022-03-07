Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Ataşehir'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ferhatpaşa Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda, açık alandaki ahşap ve plastik paletlerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Etiketler: İstanbul Geri Dönüşüm Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz