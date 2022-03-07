Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 39 fişek, 2 yasadışı bahis kuponu, 17 dijital materyal ile yasa dışı bahisten elde edilen 20 bin 929 TL ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Bahis
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