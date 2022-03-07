Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 39 fişek, 2 yasadışı bahis kuponu, 17 dijital materyal ile yasa dışı bahisten elde edilen 20 bin 929 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.