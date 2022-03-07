Samsun’un İmaret Mahallesindeki Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret eden iki öğrenci, müzede bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeline asker selamı verdi, rahat ve hazır ol duruşu yaptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada kısa sürede ilgi gören görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Twitter hesabından görüntüyü paylaşarak, "Bu görüntü dün Havza Atatürk Evi kameralarına takıldı. Miniklerimiz bizi çok duygulandırdı. Gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

