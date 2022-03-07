Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Miniklerden Atatürk’ün balmumu heykeline asker selamı
[Fotoğraf: AA]
Onların bedenleri küçük ama kalpleri büyük… Samsun'un Havza ilçesinde Atatürk Evi'ni ziyaret eden öğrenciler, Atatürk'ün balmumu heykeline asker selamı verdi. Duygulandıran anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Samsun’un İmaret Mahallesindeki Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret eden iki öğrenci, müzede bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeline asker selamı verdi, rahat ve hazır ol duruşu yaptı.
Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada kısa sürede ilgi gören görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Twitter hesabından görüntüyü paylaşarak, "Bu görüntü dün Havza Atatürk Evi kameralarına takıldı. Miniklerimiz bizi çok duygulandırdı. Gurur duyduk." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk Müze Samsun
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