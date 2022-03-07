Karasu Nehri'ndeki köprüden düşen lise öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 14 gün önce jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile farklı illerden gelen dalgıç polislerin desteğiyle yürütülen çalışmalar bugün de devam etti.

Ekipler, Özkan'ın cansız bedenine nehre düştüğü bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Murat Nehri'nde ulaştı.

Genç kızın cansız bedeni Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.