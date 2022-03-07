Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta nehre düşen lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta 14 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi Yağmur Özkan'ın cansız bedeni bulundu.
Karasu Nehri'ndeki köprüden düşen lise öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 14 gün önce jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile farklı illerden gelen dalgıç polislerin desteğiyle yürütülen çalışmalar bugün de devam etti.
Ekipler, Özkan'ın cansız bedenine nehre düştüğü bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Murat Nehri'nde ulaştı.
Genç kızın cansız bedeni Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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