Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te 90 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Fatih'te düzenlenen operasyonda 2'si 18 yaşından küçük toplam 90 göçmen yakalandı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız silah, 15 mermi ve 27 uyku tulumu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 26 evde göçmenlerin kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 5 Mart Cumartesi günü Özel Harekât polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 çocuğun da aralarında olduğu 90 göçmen gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 27 uyku tulumu, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ele geçirildi.
Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 18:00
- 17:49
- 17:47
- 18:01
- 17:32
Sıradaki Haber
Antalya'da trafik denetimi: 1350 sürücüye para cezası uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz