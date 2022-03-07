İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 26 evde göçmenlerin kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 5 Mart Cumartesi günü Özel Harekât polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 çocuğun da aralarında olduğu 90 göçmen gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 27 uyku tulumu, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ele geçirildi.

Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.