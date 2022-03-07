Kentteki bir sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

Yapılan kontrolde, şüphelinin elbisesine gizlenmiş taşınabilir modem ile sesli ve görüntülü düzenek bulundu.

Gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği belirtilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​