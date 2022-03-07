Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyet sınavına kopyayla girmek isteyen kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekebilmek için elbisesine düzenek gizleyen şüpheli ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Kentteki bir sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.
Yapılan kontrolde, şüphelinin elbisesine gizlenmiş taşınabilir modem ile sesli ve görüntülü düzenek bulundu.
Gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği belirtilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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