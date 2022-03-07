Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.