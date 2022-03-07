Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Karadeniz Bölgesi
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