İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirileceğini tespit eden ekipler, kiralık olduğu belirlenen bir aracı, yol kontrolleri sırasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Termal"in de katıldığı aramada 310 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçtaki H.A., E.E. ve S.Z., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.