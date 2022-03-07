Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi için harekete geçti.

28 Şubat-6 Mart arasında düzenlenen operasyonlarda; 925 bin 129 ilaç, 63 bin 500 litre akaryakıt, 20 bin 841 elektronik ve muhtelif eşya, 889 litre alkollü içki, 679 puro, 170 paket sigara, 90 kilogram tütün, 547 sahte bandrol ve 2 milyon 481 bin 200 sigara makaronu ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.